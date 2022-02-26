أوكرانيا: القوات الروسية توقفت عن التقدم

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الرابعة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون، أن "الضربات الروسية استهدفت أهدافاً عسكرية ومدنية على حد سواء".