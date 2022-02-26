رونالدو: من الصعب جدا على أي لاعب آخر الوصول للأرقام التي حققتها

وقال الدون خلال مقابلة معه عبر منصة "دازون" الرقمية: "كانت حياتي رحلة رائعة. تركت بصمة في كل مكان مررت به...، من الصعب جدا على أي لاعب آخر الوصول للأرقام التي حققتها، لكن يكفيني فخرا بأنني تركت علامة في كل مكان كنت فيه، وهذا ما يجعلني سعيدا".

وتابع نجم منتخب البرتغال: "يجب أن تكون ذكيا، وتقول إن الأمر ليس نفسه حين تكون في الـ 20 أو الـ 25 عاما مقارنة عندما تبلغ الـ 35. هذا هو النضج، الخبرة، الذكاء في إدراك أنك قد تخسر بعض الأشياء لكنك ستربح أشياء أخرى، وأن يكون لديك التوازن لمواصلة المنافسة والبقاء في أعلى مستوى".

ولم يتمكن رونالدو من تسجيل أهداف هذا الأسبوع في "واندا متروبوليتانو" خلال لقاء أتلتيكو مدريد (1-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويخوض اللاعب مطلع الأسبوع المقبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع اليونايتد الذي يتصدر قائمة هدافيه هذا الموسم بـ 15 هدفًا.