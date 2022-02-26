دول أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت كل من بولندا والتشيك وبلغاريا، إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، على تويتر "الحظر سيطبق اعتبارا من منتصف الليل (23,00 بتوقيت غرينتش)".

من جهته قال وزير النقل التشيكي، مارتن كوبكا، على تويتر "اعتبارا من منتصف الليل، نوقِف حركة كل شركات الطيران الروسية في المجال الجوي التشيكي".

ودخل حظر مماثل حيز التنفيذ في بلغاريا أيضا عند منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش)، ردا على "تفاقم النزاع العسكري وتضامنا مع أوكرانيا".

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، فإن الطائرات الروسية "لم تعد تستطيع دخول المجال الجوي السيادي لبلغاريا، بما في ذلك فوق المياه الإقليمية".

كما أعلنت شركة "إل أوه تي" الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسانت بطرسبرغ اعتبارا من بعد ظهر الجمعة.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته بريطانيا، ضد شركة ايروفلوت الوطنية الروسية. كما أعلن وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، مساء الجمعة، فرض حظر على الطائرات الروسية الخاصة بمفعول فوري.

وردت روسيا، من جانبها، بحظر تحليق كل الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة فوق أراضيها، بما في ذلك رحلات الترانزيت.