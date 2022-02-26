انت الان تتابع خبر القوات الروسية تفرض سيطرتها الكاملة على مدينة ميليتوبول الاوكرانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الجيش الروسي فرض سيطرته الكاملة على مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت أن قواتها دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.
وتواصل القوات الروسية تقدمها نحو العاصمة الاوكرانية كييف فيما اعلنت عن سيطرتها على عدد من المنشاة الحيوية وبينها مطار استراتيجي.
وتواصل القوات الروسية تقدمها نحو العاصمة الاوكرانية كييف فيما اعلنت عن سيطرتها على عدد من المنشاة الحيوية وبينها مطار استراتيجي.