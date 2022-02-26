القوات الروسية تفرض سيطرتها الكاملة على مدينة ميليتوبول الاوكرانية

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت أن قواتها دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية تقدمها نحو العاصمة الاوكرانية كييف فيما اعلنت عن سيطرتها على عدد من المنشاة الحيوية وبينها مطار استراتيجي.

