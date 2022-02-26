أحدث إحصائيات وباء كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت أحدث إحصائيات وباء كورونا، ارتفاع عدد المصابين حول العالم إلى 433 مليوناً و619 ألفاً و185 مصاباً.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و957 ألفاً و314 حالة، فيما تعافى 363 مليوناً و261 ألفاً و506 حالات.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 14 مليوناً و574845 بعد تسجيل 175833 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 122621 بعد تسجيل 250 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 249 إصابة جديدة بكوفيد-19، الجمعة، ارتفاعاً من 224 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 93 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً مقابل 82 قبل يوم.

وسجلت الصين 118 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 109 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى الجمعة 108853 إصابة مؤكدة، ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، وظل العدد ثابتاً عند 4636 حالة وفاة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 380 وفاة جديدة، الجمعة، جراء الإصابة بكوفيد-19.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك منذ بدء جائحة كورونا إلى 317683.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1811 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة، الجمعة، مقارنة مع 1832 إصابة و38 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 478984 من ضمنهم 409748 حالة تم شفاؤها، و23957 وفاة".