شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تؤكد أن الوضع في أوكرانيا وصل إلى مرحلة لا نرغب في رؤيتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون إن بكين "قلقة للغاية" بشأن أحدث التطورات في أوكرانيا.



وقال جون أمس الجمعة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي "لقد وصل (الصراع) الآن إلى مرحلة لا نرغب في رؤيتها".

وتابع السفير الصيني "نؤمن أنه يجب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، وأنه يجب دعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل مشترك".

وفي تصويت لمجلس الأمن الدولي على قرار ينتقد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، امتنعت الصين عن التصويت.