تعيين السوداني أمين عوض منسقاً أممياً للأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين الدبلوماسي السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة للأزمة في أوكرانيا.



وقال جوتيريش في نيويورك إنه عين عوض الذي شغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

ويمتلك عوض 30 عاما من الخبرة في المساعدات الإنسانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية، وفقا للأمم المتحدة.

ويأتي تعيين منسق للأمم المتحدة للأزمة في أوكرانيا بعد أقل من 3 أيام على العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتي بدأت الخميس الماضي.

وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلى ذلك سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد ومن ثم دوت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.

وفي كلمة متلفزة، أجاز بوتين عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وكانت أوكرانيا أغلقت الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه "غزوا كاملا".