ماذا قال الرئيس الأوكراني في تسجيل مصور وهو يتحدث أمام مكتبه في كييف؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بعدم إلقاء السلاح أمام الضربات الروسية المتتالية لبلاده.



وظهر الرئيس الأوكراني في تسجيل مصور وهو يتحدث أمام مكتبه في كييف، بحسب وكالة رويترز.

واتهم زيلينسكي روسيا بإثارتها للشائعات، مجددا قوله: "لن نستسلم".

كانت وسائل إعلام في موسكو قد أكدت سيطرة القوات الروسية على محطة طاقة في كييف.

بدورها، أكدت وكالة إنترفاكس أن القوات الروسية تسيطر على محطة كييف للطاقة الكهرومائية.

وقبل ساعات، رفض الرئيس الأوكراني عرضًا أمريكيًا لمغادرة كييف عقب التطورات الأخيرة وقرب وصول القوات الروسية إلى العاصمة.