شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا فيضانات البرازيل إلى 217 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التي شهدتها مدينة بتروبوليس البرازيلية إلى 217 شخصا بعد انتشال جثث جديدة عقب 10 أيام من المأساة، فيما لا يزال 33 شخصا في عداد المفقودين بحسب السلطات.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة وتقع على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو، مسببة سيولا طينية وانهيارات أرضية غمرت الشوارع ودمرت المنازل وجرفت السيارات وتركت آثارا على امتداد مئات الأمتار على سفوح الجبال بالمنطقة.