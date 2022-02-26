شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: أوكرانيا تطلب تمويلًا طارئًا في ظل الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صندوق النقد الدولي إن السلطات الأوكرانية طلبت تمويلا طارئا في ظل الغزو الروسي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق سوف يتعاون مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنسيق الدعم و"ضمان الاستفادة القصوى" لأوكرانيا.

وقالت "أحداث هذا الأسبوع في أوكرانيا مصدر قلق كبير- أولا وقبل كل شيء بسبب الخسائر البشرية ومعاناة الأشخاص العاديين. كما أن للصراع تأثيرا اقتصاديا خطيرا، سيتفاقم باستمرار الصراع".

وأضافت "هذه الأزمة تأتي في وقت حساس، يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من التأثيرات السلبية لوباء كوفيد19-، وتهدد بهدم بعض التقدم الذي تحقق".

وحذرت جورجيفا من أن تداعيات الصراع تشكل "مخاطر اقتصادية كبيرة" في مختلف أنحاء العالم.