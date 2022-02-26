الرئيس الأوكراني: القوات الروسية ستقتحم العاصمة كييف الليلة

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الجمعة - السبت، من أن القوات الروسية ستحاول الاستيلاء على كييف هذه الليلة .

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة، نقلتها قناة "العربية"،: "لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.

كما صرح عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، بأن الوضع في كييف في الوقت الحالي أصبح خطيراً، لافتاً إلى أن القوات الروسية اقتربت من المدينة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن سقوط العاصمة الأوكرانية كييف أمام القوات الروسية "احتمال وارد".

ورداً على سؤال حول مدى احتمال وقوع كييف تحت سيطرة روسيا والإجراءات الأمريكية المحتملة في هذا الصدد، قالت المتحدثة: "سقوط كييف هو احتمال ممكن.. وما زلنا نرى كيف تتحرك روسيا للأمام".

وتابعت قائلة: "حتى عندما نرى مقاومة على الأرض، تستمر القوات الروسية في التقدم نحو كييف.. لذلك توجد مثل هذه الاحتمالية الحقيقية.. أنا فقط لن أخوض في فرضيات الآن حول كيف سيبدو وماذا سيكون رد فعلنا".

ومساء الجمعة، دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي، كما هزت خمسة انفجارات العاصمة الأوكرانية، سمع دويها قرب محطة للطاقة شمال المدينة، حسب ما أفاد رئيس بلدية كييف.