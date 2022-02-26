بعد غزو أوكرانيا.. روسيا تهدد دولتين جديدتين بـ «عواقب عسكرية وسياسية» في حال الانضمام لـ الناتو

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت روسيا تهديداً بعواقب سياسية وعسكرية ضد السويد وفنلندا، إذا حاولتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من محاولة أي دولة أخرى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد أن بدأت روسيا الحرب مع أوكرانيا فجر الخميس.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة،: ”لا ينبغي فنلندا والسويد أن تبني أمنهما على الإضرار بأمن الدول الأخرى"، مشددة على أن انضمامهما إلى الناتو "قد يكون له عواقب عسكرية وسياسية وخيمة".

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية بموقع "تويتر" في وقت لاحق نص تصريحات زاخاروفا.

يشار إلى إحدى الذرائع التي قدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا هي أن الناتو لم يقدم أي ضمانات بأنه لن يُسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري الدولي.

وكانت أوكرانيا مصرة على الانضمام ولكنها مستعدة الآن لمناقشة وضع مختلف مع الناتو بعد مقتل المئات في اليوم الأول من الغزو الروسي.