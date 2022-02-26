شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. رئيس أوكرانيا يحذر: روسيا ستشن هجومًا على كييف الليلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ قليل، من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف، حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: “لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء” على كييف، بحسب سكاي نيوز.

وجاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان متحدث باسم الرئيس الأوكراني، الجمعة، أن أوكرانيا وروسيا تناقشان الاتفاق على مكان وموعد لإجراء محادثات.

وكان عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، قد قال إن الوضع في كييف أصبح خطيرا للغاية؛ حيث اقتربت القوات الروسية من المدينة.

وأضاف أن “الليلة القادمة وحتى الصباح ستكون صعبة للغاية”.

كما لفت إلى أنه تم حراسة الجسور وإقامة نقاط تفتيش لإغلاق مداخل المدينة، وسد حركة المرور عند المواقع الاستراتيجية.