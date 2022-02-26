شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الرئيس الأوكراني يوافق على اقتراح بوتين بشأن المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه وافق على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار. وتحدث الرئيس الأوكراني بألم، مؤكدًا أن القوات الروسية تستعد للهجوم على العاصمة كييف هذه الليلة. وكشف المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، أن بلاده وافقت على اقتراح رئيس روسيا من أجل إحلال السلام. وأكد أنه خلال الساعات القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفوضات. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيس بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع وفد أوكرانيا. يأتي هذا عقب إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية، مؤكدًا أنه لا مصلحة لأمريكا في مواجهة روسيا. Related Posts:

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