شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تسعى لجمع تبرعات من أجل أعمال الإغاثة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن المنظمة تعتزم السعي لجمع تبرعات بقيمة تزيد على مليار دولار من أجل الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وصرح مارتن غريفيث، في إفادة صحفية، بأن مبلغ المناشدة لا يزال قيد التحديد، لكنه “سيكون أعلى من مليار دولار”.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها خصصت 20 مليون دولار لزيادة عملياتها الإنسانية في أوكرانيا، بحسب سكاي نيوز.

وطالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة بإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا “بأمان وبلا عوائق”.

وقال غريفيث إنّه يجب أن يتمتع طواقم الإغاثة الإنسانية بـ”حماية” عندما يوصلون المساعدات إلى الشعب الأوكراني “في كل المناطق الأوكرانية المتضررة من النزاع”.

وكانت أوكرانيا، قد تقدمت بطلبات عاجلة تمثلت في تمويلاً طارئًا من صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال الـ 48 الساعة الأخيرة، معظمهم إلى بولندا ومولدوفا، محذرة من أن “الكثيرين غيرهم يتجهون نحو حدود البلدين”.