شكرا لقرائتكم خبر عن الفيتو الروسي يسقط مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
استخدمت روسيا الاتحادية، اليوم، حق الفيتو لاسقاط مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن، والذي يدين روسيا لغزوها أوكرانيا ويطالب موسكو بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من أوكرانيا.
من جانبها نددت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس، باستخدام روسيا حق الفيتو، وأكدت على الاتحاد خلف أوكرانيا رغم انعدام المسؤولية لدى روسيا .
وقالت المندوبة الأميركية: “يمكن لروسيا استخدام الفيتو لكن ليس ضد الشعب الأوكراني”.
وصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدين روسيا لغزوها أوكرانيا ويطالب موسكو بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من أوكرانيا.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف المسؤول الأمريكي إن روسيا على الأرجح ستصوت بالرفض لمشروع القرار بموجب حق النقض «الفيتو» الذي تتمتع به لكن واشنطن وعواصم أخرى يعتبرون المجلس منبرًا محوريًا يجب أن يتم فيه إجبار روسيا على تبرير أفعالها.
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