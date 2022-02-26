شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عمدة كييف: الساعات القادمة صعبة للغاية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، أن الليلة القادمة وحتى الصباح ستكون صعبة للغاية، والوضع في كييف أصبح خطيرًا، حيث اقتربت القوات الروسية من المدينة.

وأشار كليتشكو إلى أنه تم حراسة الجسور وسد حركة المرور وإقامة نقاط تفتيش لإغلاق مداخل المدينة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم الرئيس الأوكراني زيلنسكي، أن بلاده مستعدة لمحادثات مع روسيا حول وقف النار وإحلال السلام، مؤكدًا أن القيادة في أوكرانيا، تناقش مع روسيا الموعد والمكان لإجراء محادثات بين الجانبين.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس بايدن لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية، مؤكدًا أنه لا مصلحة لأمريكا في مواجهة روسيا.

فيما لا يزال التوغل العسكري الروسي مستمرًا، حيث سقط ما لا يقل عن 5 صواريخ على مطار خميلنيتسكي وسط أوكرانيا.

فيما أعربت وزارة الخارجية الصينية عن ترحيبها بالبداية المبكرة للحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.