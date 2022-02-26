شكرا لقرائتكم خبر عن «البيت الأبيض» يطلب من الكونجرس 6.4 مليار دولار لمواجهة الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعدون في الكونجرس إن البيت الأبيض طلب من الكونجرس يوم الجمعة الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

ويتضمن الطلب 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية و3.5 مليار دولار لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال مساعدون في الكونجرس إن الإدارة تقدمت بهذا الطلب يوم الجمعة.

وستغطي الأموال أيضا تنفيذ العقوبات التي يفرضها بايدن لمعاقبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا.