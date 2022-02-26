شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي: القوى الوطنية تتحاور لتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد العراق أن القوى الوطنية تكثف حوارات تشكيل الحكومة، فيما شددت الولايات المتحدة الأمريكية على «التزامها بدعم البلاد في سبيل ضمان أمنها واستقرارها وازدهارها».

وذكر في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين التقى السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز مستجدات الأوضاع السياسية، والأمنية، والجهود المبذولة من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة».

وأكد حسين، بحسب بيان وزارة الخارجية، أن «القوى الوطنية تكثف حواراتها، لتوفير الأجواء اللازمة للحفاظ على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة، ووضع خارطة طريق لنجاح عملها».

وشدد على «حرص العراق لتعزيز هذه العلاقات»، مثمنا دور الولايات المتحدة الإيجابي والداعم للعراق وجهودها في مجلس الأمن ومجالات التنمية وبناء القدرات العراقية.

وتابع البيان: «كما جرى استعراض سير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الساحة الإقليمية، والدولية، وبحث التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات على المستوى الثنائي والعمل المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة، والتعاون الوثيق بين البعثتين العراقية والأمريكية في نيويورك».

من جانبها أكدت السفيرة توماس غرينفيلد «التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في سبيل ضمان أمنه واستقراره وازدهاره، وعلى استمرار العمل المشترك خصوصا عبر المساهمة في برامج الأمم المتحدة وتقديم الدعم التنموي في العراق».