شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يخنق «رئة الإرهاب» الإيراني في مأرب وحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر عمليات «حرية اليمن السعيد» بضغط بري مشدد من القوات اليمنية، متزامنة مع ضربات جوية محددة ومباشرة ودقيقة لأهداف حوثية مشروعة وفقا للقانون الدولي الإنساني، من مقاتلات التحالف العربي، سقط على إثرها عشرات الإرهابيين المدعومين من نظام ملالي إيران في محافظتي حجة ومأرب.

شل قدرات

وفي بيان أمس الجمعة، أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، تنفيذ (19) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى أنها دمرت (13) آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف ميليشيا إيران الإرهابية في اليمن، بهدف شل قدرات أذرع إيران الإرهابية.

إلى ذلك، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية تريم حضرموت خلية مكونة من ثمانية يمنيين بحوزتهم عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر والممنوعات يستخدمونها لزعزعة استقرار الأحياء السكنية العامة وترويع المواطنين.

وجاء ضبط الخلية خلال حملة أمنية لملاحقة المطلوبين أمنيا، وتفتيش مواقع مشبوهة بمديرية تريم، ونجحت بالتنسيق مع النيابة العامة في إصدار أوامر تفتيش بمداهمة المواقع المشبوهة بعد استلام بلاغات وشكاوى من المواطنين ورجال التحريات عن وجود أشخاص مشتبه بهم يقومون بعدد من الاختلالات الأمنية في المديرية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمة «سبأ»، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية تريم من استعادة سيارتين مسروقتين وضبط مَن نفذوا عملية السرقة، حيث ما زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضايا.

وفي المنحى الإنساني، حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي ليل الخميس/ الجمعة، من أن اليمن يتجه نحو كارثة مع نضوب تمويل العمل الإنساني، بسبب استخدام الحوثيين لميناء الجدية في الجانب العسكري وإغفال الشأن الإنساني.

وفي بيان له، قال بيزلي في ختام زيارته لليمن التي استمرت يومين: «ليس لدينا خيار سوى إطعام مَن يتضورون جوعًا على حساب الجوعى، وما لم نحصل على التمويل العاجل، فإننا في غضون أسابيع قليلة نواجه خطر عدم قدرتنا حتى على إطعام الجوعى».

جحيم الأرض

وأضاف المسؤول الأممي، ديفيد بيزلي: «ذلك سيكون بمثابة جحيم على الأرض».

وحذر أنه من «الممكن أن يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء، خاصة الحبوب في اليمن، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد».

وتابع«سيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة المتمثلة في الجوع والاعتماد على المساعدة الإنسانية».

وشدد على أنه «إذا لم يتم الضخ الفوري للتمويل، فلن يكون هناك مفر من إجراء تخفيضات أكثر حدة في المساعدات، وقد لا يحصل ملايين الجوعى على الغذاء على الإطلاق».

وتابع بيزلي: «لقد مر أقل من عام منذ زيارتي الأخيرة لليمن والحال اليوم أسوأ مما يمكن أن يتخيله أي شخص».

من ناحية أخرى، قالت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد: إن قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت امرأة شمال مركز المحافظة، مساء الخميس.

ووفق المصادر فإن المواطنة إيمان طه عبدالقادر (40 عامًا) أُصيبت برصاصة أطلقها عليها قناص حوثي أثناء ما كانت مارة باتجاه حي الصفاء، بمنطقة كلابة، التابعة لمديرية القاهرة.

ولفتت إلى «إصابة المرأة بجروح في رجليها، تم على إثرها إسعافها إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج».

وتواصل «ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا شن قصفها العشوائي واستهدافها المدنيين في ريف ومدينة تعز، بشكل يومي، مما يسفر دائمًا عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين».