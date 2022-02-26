فيتو روسي ضدّ مشروع قرار أممي بشأن الوضع في أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيتو روسي ضد مشروع قرار أممي بشأن الوضع في أوكرانيا

السبت 26 فبراير 2022

الخليج 365

استخدمت روسيا حق الفيتو فجر السبت، في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار يأسف لعملياتها العسكرية في أوكرانيا.



وعلقت المندوبة الأمريكية لدى الامم المتحدة على استخدام روسيا حق الفيتو قائلة إنه جاء من أجل إدامة الحرب غير المبررة ضد أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الامم المتحدة إن على المجتمع الدولي محاسبة روسيا والتضامن مع أوكرانيا.