عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الأوكراني: روسيا ستقتحم العاصمة كييف الليلة

السبت 26 فبراير 2022

الخليج 365

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا ستحاول اقتحام كييف الليلة.



ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني،الجمعة، مع تكثيف المواجهات في مناطق متفرقة، ومحاولة القوات الروسية كسر دفاعات العاصمة كييف.

واستمرت القوات الروسية في القصف الصاروخي والجوي على عدة مناطق في أوكرانيا، اليوم الجمعة، في محاولة لكسر دفاعات الجيش الأوكراني وفتح طريق إلى العاصمة كييف، مع الانتشار في مناطق أوسع في الشرق.

وميدانيا، استطاعت وحدات من المظليين الروس إعادة السيطرة على مطار هوستوميل الاستراتيجي القريب من كييف، بعد أن كانت القوات الأوكرانية أعلنت السيطرة عليه في هجوم مضاد ناجح، مساء الخميس.

المطار الواقع خارج كييف، مهم للغاية في عمليات الإنزال الجوي التي تخطط روسيا لتنفيذها في الساعات المقبلة، سواء في طائرات نقل أو بالهبوط المظلي، لفتح محور جديد من الغرب في اتجاه كييف.

وفي بداية اليوم، بدأت القوات الروسية الهجوم على كييف بإطلاق كثيف للصواريخ، قبل أن تحاول قوات مظلية اقتحام الدفاعات الأوكرانية من الشمال والشمال الشرقي، لكن تقارير غربية تحدثت عن صد القوات الأوكرانية للهجوم.

وفي المساء، خاضت قوات مشاة روسية قتالا عنيفا في بعض الأحياء الشمالية من العاصمة كييف، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وفي موسكو، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع مجلس الأمن القومي، دعا فيه، الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة بنفسه، مضيفا أن "من شأن ذلك أن يسهل التوصل إلى اتفاق".

في الوقت نفسه، قال بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شين جين بينج، إنه مستعد للحوار مع أوكرانيا في مينسك عاصمة بيلاروسيا، فيما ذكرت تقارير إخبارية رسمية إن وفدا من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين مستعد للذهاب من أجل التفاوض.