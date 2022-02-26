الرئيس الأوكراني يوافق على اقتراح بوتين بإطلاق المفاوضات ووقف إطلاق النار وإحلال السلام

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وافق على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإحلال السلام.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فقد كتب المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، بياناً مقتضباً عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قال فيه: "وافقنا على اقتراح رئيس روسيا. وخلال الساعات القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفوضات".

وبحسب نيكيفوروف، فإنه "كلما بدأت عملية التفاوض مبكرا، ازادت فرص استعادة الحياة الطبيعية".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.

وعلى صعيد المفاوضات، قال إيليا كيفا النائب عن حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، لقناة "112" التلفزيونية الخميس "يجب علينا اليوم تشكيل فريق تفاوضي ذي خبرات ومعارف ووزن في المجتمع كي يجلس إلى الطاولة ويبحث عن حلول وسط، لأن الحرب لا جدوى منها وقد تم خسرانها، والدبابات الروسية قد دخلت كييف، ومواصلة الحرب تعني هلاك رجالنا".