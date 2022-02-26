بثينة الحسيني نقيبًا لفرعية المهندسين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبدالخالق عبدالمنعم، رئيس اللجنة، اليوم السبت ، نتائج انتخابات التجديد النصفي علي مقعد النقيب، وباقي مقاعد الشُعب الأخري ، والتي تنافس فيها 25 مرشحاً، بينهم 3 مرشحين على منصب نقيب المهندسين.

وفاز بمقعد نقيب المهندسين في كفر الشيخ، المهندسة بثينة الحسيني عبد الجواد شليل، وحصلت على 1118صوتًا، بينما حصل منافسيها حمدي أحمد حامد محمد يوسف على 386 صوتًا، وإبراهيم بسيوني شلبي النجار على 356 صوتًا.

وفاز بمقاعد العضوية الخمسة عن شعبة "مدني" كل من حسام السعيد على هميسة، وأحمد عبدالرحمن أحمد الدميري، وأحمد صبحي عوض السيد خليل، وسامي هنداوي على هنداوي، ومدحت سنوسي عبدالله الطرابلسي، وبمقعد شعبة "عمارة"، فاز به رائف أحمد خليل بدوي، وبمقعد عضو شعبة "الكهرباء"، فاز به حاتم عبدالحميد بسيوني عبدالحميد.

ووفق اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ، تبين أنه بلغ إجمالي عدد الحضور 2013 عضوًا، أدلوا بأصواتهم في 9 لجان فرعية، وبلغت الأصوات الصحيحة 1860صوتًت، فيما بلغت الأصوات الباطلة 153 صوتًا.