حركة تنقلات الجيزة.. "العباسي" رئيسا لمباحث العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صدق اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة على حركة تنقلات محدودة بمنصب رؤساء المباحث أعدها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فجر السبت.

تضمنت الحركة تولي الرائد حسام العباسي رئيسًا لمباحث العجوزة، بعد ترسيخ أقدامه في إدارة البحث الجنائي ونجاحه في كشف العديد من القضايا الغامضة وفك طلاسم جرائم شغل بعضها الرأي العام فضلا عن جهوده في التصدي للعناصر الإجرامية من مروجي السلاح والمخدرات خلال ترأسه وحدة مباحث المنيرة.

وجاء في الحركة أيضًا تولي الرائد محمد إدريس رئيسا لمباحث قسم المنيرة الغربية، وتصعيد الرائد أحمد ماهر من معاون مباحث الصف إلى رئيس مباحث مركز العياط.

الحركة شملت تولي العقيد أحمد نجم مفتشا لفرقة أول أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتشًا لفرقة الشيخ زايد، وتصعيد المقدم مجدي موسى ليغل منصب مفتش فرقة حدائق أكتوبر.

كما شملت الحركة تولي المقدم أحمد يسري منصب وكيل فرقة شمال أكتوبر (كرداسة - منشأة القناطر) في حين تولي العقيد يحيى زغلول منصب مدير مباحث التموين.

كما تم نقل الرائد محمد مجدي إلى إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية، ونقل الرائد محمد سعودي من قسم شرطة الهرم ليتولى منصب رئيس الترحيلات بإدارة الطرق و المنافذ.