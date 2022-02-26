مدير مباحث الجيزة يعتمد حركة تنقلات.. "نجم" مفتشًا لأكتوبر و"ربيع" لزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حركة تنقلات محدودة، فجر السبت.

الحركة شملت تولي العقيد أحمد نجم مفتشا لفرقة أول أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتشًا لفرقة الشيخ زايد، وتصعيد المقدم مجدي موسى ليغل منصب مفتش فرقة حدائق أكتوبر.

كما شملت الحركة تولي المقدم أحمد يسري منصب وكيل فرقة شمال أكتوبر (كرداسة - منشأة القناطر) في حين تولي العقيد يحيى زغلول منصب مدير مباحث التموين.

كما تم نقل الرائد محمد مجدي إلى إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية، ونقل الرائد محمد سعودي من قسم شرطة الهرم ليتولى منصب رئيس الترحيلات بإدارة الطرق و المنافذ.