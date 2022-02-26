صحيفة: روسيا بدأت “حرب هجينة” قبل أسابيع من غزو أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 12:20 صباحًا

الحرب لاتزال مستمرة, لليوم الثاني على التوالي، تستمر الهجمات الروسية على أوكرانيا من خلال العمليات العسكرية.

وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية, كشفت من خلاله أن روسيا شرعت في شن “حرب هجينة” ضد أوكرانيا, قبل أسابيع من اجتياح كتائبها للأراضي الأوكرانية.

وبحسب الصحيفة التي نقلت عن مسؤولين أوكرانيين قولهم, إن حملة روسيا لزعزعة الأوضاع في أوكرانيا تضمنت هجمات سيبرانية, محاولات لإرباك الاقتصاد وتكتيكات جديدة.

أشارت ايضاً انها كانت تغرق إيميلات الأوكرانيين بطوفان من الرسائل, تعطل قدرة أجهزتهم على استلام البريد الإلكتروني, وترسل إلى نصوصا إلى المواطنين عن أعطال في الصراف الآلي ما يتسبب بحالة من الهلع, من ناحيتها كانت الاستخبارات الأميركية قد حذرت, من اعتماد روسيا على الدعاية والمعلومات المضللة التي تسبب الذعر في أوساط الأوكرانيين.

وتنقل الصحيفة أن المسؤولين يتهمون المدونة المالية “زيرو هيدج” بنشر مقالات دعائية مصدرها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها روسيا.

كما وتفيد “وول ستريت جورنال” إنه لم تسجل حتى الآن هجمات كبيرة, على نظم البنية التحتية في أوكرانيا, لكن خبراء دعوا الشركات الأوكرانية إلى الاستعداد لهجمات الإلكترونية روسية.

التقرير نقل عن جون هولتكويست, وهو مدير التحليل في شركة الاستخبارات الإلكترونية “مانديانت” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها, إن الهجمات الكبرى المرتبطة بروسيا عادة ما تستهدف البنية التحتية الحيوية, وسلاسل التوريد.

ومنذ فجر الخميس حين بدأت القوات الروسية عملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ أوكرانيا, تواجه موسكو عقوبات غربية متزايدة بهدف إقصائها من النظامين المالي والاقتصادي العالميين, واستهدفت هذه العقوبات حتى اليوم النظام المالي الروسي وعدداً من البنوك وكيانات وأفرادا مقربين من بوتين وسياسيين.