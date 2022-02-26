شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: روسيا ستواجه عقوبات وخيمة جراء أفعالها غير القانونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن رئيس وزراء كندا، أن روسيا ستواجه عقوبات وخيمة جراء أفعالها غير القانونية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ستفرض عقوبات قاسية على روسيا، وعلى الرئيس فلادمير بوتين ووظير خارجيته سيرجي لافروف.

وأوضح أن استبعاد روسيا من نظام “سويفت” سيصعب عليها الأمر اقتصاديا، مؤكدًا أن بلاده تدعم إقصاء روسيا من نظام سويفت للتعاملات المصرفية.

في الوقت نفسه أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنشر المزيد من القوات الأميركية في أوروبا دعما لحلفاء الولايات المتحدة.

وجدد بايدن تصميم واشنطن على حماية كل شبر من أراضي الدول المشاركة في حلف الناتو، مؤكدًا أن بوتين فشل في مسعاه لتقسيم الغرب، بهجومة الجبان على أوكرانيا.

فيما أعلن البيت الأبيض أن أمريكا تقدم المساعدات لأوكرانيا، وأن المسؤلين الأمريكيين على الخليج 365 مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي، مشيرًا إلى أن أمريكا انضمت إلى حلفائها في الاتحاد الأوربي، في فرض عقوبات على بوتن ولافروف.