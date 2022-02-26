شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير الرئيس الأوكراني: مستعدون للتفاوض ووقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني زيلنسكي، أن بلاده مستعدة لمحادثات مع روسيا حول وقف النار وإحلال السلام.

وأضاف أن القيادة في أوكرانيا، تناقش مع روسيا الموعد والمكان لإجراء محادثات بين الجانبين.

يأتي هذا عقب إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية، مؤكدًا أنه لا مصلحة لأمريكا في مواجهة روسيا.

فيما لا يزال التوغل العسكري الروسي مستمرًا، حيث سقط ما لا يقل عن 5 صواريخ على مطار خميلنيتسكي وسط أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تدخل مدينة ميليتوبول الأوكرانية على ساحل بحر آزوف، في ظل دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي.