شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفاجئ الجميع: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تخوض حربًا مع روسيا، بالتالي لن يتم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن، لن ترسل قوات أميركية إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية.

ونقل تأكيد الرئيس بايدن، أن حلف الناتو سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الدول الأوروبية التي تشاركه المبادئ ذاتها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف.

وأكد المندوب الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيمثل يومًا ما أمام المحكمة.

وفي وقت سابق أكد الرئيس بوتين، أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.