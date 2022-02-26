شكرا لقرائتكم خبر عن أول مارس.. قرارت عاجلة لدولة خليجية بشأن تخفف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، الجمعة، تخفيف قيود كورونا اعتبارًا من أول مارس.

وأكدت الهيئة الاستمرار بالعمل على بروتوكول العزل الصحي للمصابين كما هو معلن عنه سابقًا دون أي تغيير.

وكشفت أنه بالنسبة للعاملين في كافة القطاعات بالإمارات، تقرر إلزامية ارتداء الكمامات للمناطق المغلقة، وأن تكون اختيارية للمناطق المفتوحة، كما تقرر إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري PCR مرتين بينهما فاصل 48 ساعة على الأقل خلال 5 أيام.

وأوضحت الهيئة أنها أقرت عودة الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة إلى سابق عهده لما قبل الجائحة، بالإضافة إلى عودة المصاحف إلى المساجد بعدد محدود وبشرط التعقيم بعد كل صلاة.

وأكدت أنه سيتم الإبقاء على مسافة المتر الواحد بين المصلين في المساجد ودور العبادة.

وأضافت أنه فيما يخص القادمين من الخارج فمن الضروري التأكد من إبراز شهادة تطعيم كورونا معتمدة، ولغير المطعمين إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة، أو شهادة تعافي 19 خلال شهر واحد من موعد السفر، حسب “العين”.

وأوصت الهيئة بضرورة اتباع متطلبات الفحوصات والتطعيم للدول والوجهات المراد السفر إليها من الإمات، مطالبة أفراد المجتمع بضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.