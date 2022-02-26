بريطانيا تجمد أصول الرئيس الروسي بوتين ولافروف.. وموسكو ترد

الشارقة - اميمة ياسر - قررت بريطانيا تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، فيما نقلت سي إن إن عن مصادر أنه سيتم فرض عقوبات أميركية، على بوتين اليوم الجمعة.

وأوضحت وزيرة خارجية بريطانيا تروس ليز، اليوم الجمعة، أن بلادها ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، ردا على ما أسمته العملية العسكرية الروسية غير المشروعة، وغير المبررة لأوكرانيا.

لن نتوقف عن إلحاق الضرر الاقتصادي بالكرملين

وتابعت ليز عبر حسابها الرسمي على تويتر: لن نتوقف عن إلحاق الضرر الاقتصادي بالكرملين، حتى استعادة السيادة الأوكرانية.

وتواصل روسيا لليوم الثاني عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي، على الحدود الأوكرانية.

وردت الخارجية الروسية على العقوبات البريطانية، مؤكدة أنه ليس لـ بوتين ولافروف حسابات في بريطانيا، أو أي دولة أجنبية أخرى.

وأوضحت الخارجية الروسية أن كييف تراجعت عن التفاوض مع روسيا، واقترحت تأجيل التفاوض إلى الغد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 10 بنوك تشكل 80% من الأصول الروسية، باتت خاضعة للعقوبات، مضيفة أن أبواب النيتو ستبقى مفتوحة لجميع الطامحين المؤهلين، وقرار عضويته يبقى للحلف وحده.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الرئيس الروسي بوتين يهدد النظام العالمي القائم على المبادئ، وأهمها أنه لكل دولة الحرية في وضع سياساته، موضحة أن موسكو لم تكن جادة في الدبلوماسية، حتى قبل الغزو وتريد ممارستها من فوهة البندقية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن قرار بوتين بغزو أوكرانيا لا يمثل الشعب الروسي، وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي سيؤول للفشل، معبرة عن احترامها لشجاعة المواطنين الروس الذين تظاهروا سلميا؛ رفضا لعنف بوتين ضد الشعب الأوكراني.

بينما قالت القوات البرية الأوكرانية إن القوات الروسية توقفت بالقرب من مدينة كونوتوب شمال شرق البلاد، بعدما تكبدت خسائر فادحة خلال القتال.