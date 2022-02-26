واشنطن : منع بوتين من السفر جوًا إلى الولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن فرض عقوبات على الرئيس الرئيسي بوتين ووزير خارجيته لافروف، مضيفة أن الرئيس الروسي بوتين ممنوع من السفر جوًا إلى الولايات المتحدة بعد هذه العقوبات.

وأضافت خلال مؤتمر بالبيت الأبيض، أن واشنطن ستحذو حذو الأوروبيون وستفرض عقوبات على بوتين ولافروف، موضحة أن خطوة العقوبات هدفها توجيه رسالة قوية إلى روتين ردا على العملية العسكرية.

وأشارت إلى دراسة عدة خيارات لتقديم الدعم لأوكرانيا ومواصلة مساعدة كييف، مضيفة: لم نستعبد خيار إقصاء روسيا عن نظام سويفت للتحويلات المالية.

بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني ونقل له دعم أمريكا الاقتصادي والإنساني والأمني المستمر وجهودنا لحشد الدول الأخرى لتقديم مساعدة مماثلة.

وتابع بايدن: سيحافظ النيتو على بابه المفتوح امام تلك الدول الاوربية التي تشاركنا قيمنا وتسعى يومًا للانضمام إلى تحالفنا.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بوتين فشل في تحقيق هدفه في تقسيم الغرب بعد أن انضم شركائنا المقربون من السويد وفنلندا والاتحاد الأوروبي إلينا، مرحبا بشدة بتفعيل الخطط الدفاعية لحلف الناتو وعناصر قوة الرد التابعة للحلف لتعزيز موقفنا الجماعي.

وذكر بايدن أنه أمر بنشر قوات إضافية لزيادة قدرتنا في أوروبا من جل دعم حلفائنا في الناتو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو والتزامنا بالمادة الخامسة من الميثاق صارم.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حلف الناتو أثبت مرة أخرى أنه يدعم الحرية والديمقراطية.