«كانت تهمس من الخلف لكييف».. روسيا تكشف عرقلة الولايات المتحدة للمفاوضات مع أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة الخارجية الروسية ، الجمعة، أن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لقناة "روسيا -1": "الآن، فيما يتعلق بأن واشنطن مهتمة أو قلقة بشأن عمليات التفاوض، لا أعرف لماذا ينظرون بقلق إلى عمليات التفاوض هذه هناك، مع الأخذ بالاعتبار أنهم في واشنطن هم من يعرقل عمليات التفاوض هذه".

وأضافت زاخاروفا: "واشنطن كانت طوال الوقت تهمس من الخلف لكييف بأنه لا ينبغي لها إجراء حوار مباشر مع لوجانسك ودونيتسك".

وأشارت المتحدثة إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية هي التي قطعت المفاوضات مع الجانب الروسي".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات"، مشيراً إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى.

وفي تصريحات صحفية، قال بيسكوف: "بعد توقف قصير قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في الفكرة مع مينسك وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو، وبعد ذلك تركوا الاتصالات تماما".

وأضاف المتحدث: "سلمنا للأوكرانيين تنظيم المفاوضات في مينسك. تم إيصال هذه المعلومات إلى الأوكرانيين. اتصل بوتين على الفور بالرئيس لوكاشينكو، ووافق على أن الجانب البيلاروسي والرئيس سيبذلون قصارى جهدهم لتنظيم وصول الوفود على أفضل وجه وضمان سلامتهم، وهذا العنصر مهم أيضًا الآن، وشروط إجراء هذه المفاوضات بشكل مباشر. وشكل الجانب الروسي على الفور نيابة عن رئيس الجمهورية وفدا من ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الرئاسة. وتم توصيل كل هذه المعلومات إلى الأوكرانيين".