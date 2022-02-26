روسيا تعلن خفض أسعار تصدير القمح إلى 88.2 دولار للطن

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الزراعة الروسية، في بيان لها منذ قليل، ونشرته الصحف في روسيا، إنه تم تخفيض رسوم تصدير القمح اعتبارًا من يوم 2 مارس 2022.

وأكدت الصحف الروسية، أن أسعار تصدير القمح انخفضت إلى 88.2 دولار للطن، بدلا من 91 دولارًا؛ وذلك في الفترة من 2 وحتى 8 مارس.

وأشارت وزارة الزراعة الروسية، وفقا لما تداولته صحف الاتحاد الروسي، إلى أن رسوم تصدير الشعير ستنخفض أيضا إلى 72.3 دولار، بدلا من 73.3 دولار للطن.

وأضافت الزراعة الروسية، أن الرسوم على الذرة ستزيد إلى 52.7 دولار بدلا من 52.2 دولار للطن، موضحة أن معدلات الرسوم الجديدة سارية حتى 8 مارس.

ونوهت بأنه يتم احتساب الرسوم؛ بناءً على الأسعار الإرشادية بالنسبة للقمح.

وكانت وزارة الزراعة الروسية، أكدت أن صادرات الحبوب لهذا العام الزراعي يوليو 2021 - يونيو 2022، ستبلغ 45-48 مليون طن، مقابل 49 مليون طن، منها 38.4 مليون طن قمح في العام المالي الماضي.

وأعلنت روسيا، فجر الخميس، من خلال رئيسها، فلاديمير بوتين، عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أكد خبراء ومحللون تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على أسعار الغذاء العالمي بشكل عام، وعلى أسعار القمح والذرة بشكل خاص.