شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال الـ 48 الساعة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال الـ 48 الساعة الأخيرة.

وأوضحت أن معظم الأوكرانيين الفارين، توجهوا إلى بولندا ومولدوفا، محذرة من أن الكثيرين غيرهم يتجهون نحو حدود البلدين.

من ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها وجهت بمنح تأشيرات دخول للأوكرانيات المتزوجات من مواطنين عراقيين وأبنائهم.

وأكدت أنها تخوّل القائم بالأعمال العراقي منح تأشيرات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم، حسب “سبوتنيك”.

وأضافت أنها تنسق في هذا الصدد مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا عدنان الكاظمي، لافتا إلى أن الوزارة وردتها طلبات من 76 طالبًا عراقيًا يرومون مغادرة أوكرانيا.

وأشارت الوزارة أنها طالبت سفاراتها في روسيا وبولندا وهنجاريا ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لمساعدتهم.