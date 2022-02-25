شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. تشيزوف: لا نحتاج إلى أراضي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: صرح المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، إن المكاسب الإقليمية في أوكرانيا لم تكن أبدًا جزءًا من خطط موسكو. فروسيا لديها بالفعل مساحة كافية.

هذا ويعتقد تشيزوف أنه سيتم توسيع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. كان الرئيس الروسي بوتين، قد أعلن يوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، مصرحًا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. ومشددًا على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ وأشرت وزارة الدفاع إلى أن البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

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