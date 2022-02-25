شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. أمريكا تحذر روسيا من استهداف الرئيس الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف البيت الأبيض، أنه وجه تحذيرًا لموسكو من استهداف الرئيس الأوكراني زيلنسكي، مؤكدًا أن ذلك سيشكل “عملًا مروعًا”.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأوكراني مازال في منصبه ويتصدى بشجاعة للهجوم الروسي.

وأضاف أن الرئيس بايدن يرى أنه حان الوقت لكل قادة العالم للتنديد بالهجوم الروسي، مؤكدًا أن أمريكا ستفرض عقوبات على الرئيس بوتن.

وأوضح أن خطوة العقوبات، هدفها توجيه رسالة قوية إلى بوتين ردا على الهجوم، مؤكدًا أن أمريكا لم تستبعد خيار إخراج روسيا من نظام سويفت.

وأعلن البنتاجون، أن أمريكا ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن قرارات بوتين ستعزله وستعزل شعبه.