شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بايدن يأمر بنشر المزيد من القوات الأمريكية في أوروبا دعما للحلفاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنشر المزيد من القوات الأميركية في أوروبا دعما لحلفاء الولايات المتحدة.

وجدد بايدن تصميم واشنطن على حماية كل شبر من أراضي الدول المشاركة في حلف الناتو.

وكرر بايدن ما قاله سابقًا من أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين فشل في مسعاه لتقسيم الغرب، بهجومة الجبان على أوكرانيا.

من جانبه أعلن البيت الأبيض أن أمريكا تقدم المساعدات لأوكرانيا، وأن المسؤلين الأمريكيين على الخليج 365 مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي.

وأكد بايدن في تصريحاته، الآن، أن أمريكا انضمت إلى حلفائها في الاتحاد الأوربي، في فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلادمير بوتن ووزير خارجيته لافروف.

وشدد على أن البنتاجون وضع عددًا من حداته العسكرية في أمريكا وأوربا في حالة تأهب.