شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. البيت الأبيض: زيلينسكي مازال في منصبه ويتصدى بشجاعة للعدوان الروسي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
في تصريحات للمتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس الأوكراني ولوديمير زيلينسكي مازال في منصبه ويباشر مهامه ويتصدى بشاجاعة للهجوم الروسي على بلاده.
كان زيليسكي قد تعهد في وقت سابق اليوم الجمعة بالبقاء في كييف، حيث تقتل قواته القوات الروسية المهاجمة
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد أعرب في وقت سابق اليوم الجمعة، عن مخاوفه بشأن سلامة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التي اعتبر أنها باتت “مهددة” بعد الهجوم الروسي.
وأكد لودريان، في تصريح لإذاعة “فرانس إنتر” نقلتها فرانس برس، أن “سلامة الرئيس زيلينسكي تشكل عنصرا مركزيا في ما يحصل”، معلنا عن “قدرة” بلاده في تقديم المساعدة له “إذا لزم الأمر”.
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