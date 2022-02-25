شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: نؤيد حوارًا مباشرًا بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الصيني، تأييد بلاده لحوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الصين تحترم سيادة كل الدول بما في ذلك أوكرانيا، مؤكدًا أنه يجب وضع المخاوف الروسية من تمدد الناتو شرقًا بعين الاعتبار.

من ناحيتها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لا توجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية، وأن ما تم استهدافه هي البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية توقفت عند مدينة كونوتوب بعد خسائر فادحة.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكي، الرئيس الروسي بوتين بسحب قواته من أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده تحمل بوتين والمحيطين به مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا.