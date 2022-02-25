شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدرج “بوتن” على قائمة العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وافق الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة ، على العرض الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته ، لافروف على قائمة العقوبات ، بعد الهجوم على أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، صورة سكاي نيوز.

وقال الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء ، الاتحاد الأوروبي ، متحدث باسم الاتحاد الأوروبي ، يعلن عن أخباره على روسيا: “دعوني أعلن أن إعلان الاتحاد الأوروبي ولوكاشينكو الاتحاد الأوروبي وروسيا”.

ولفتت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق فرانس ، يوم الجمعة ، على تجميد أصول الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دول التكتل.