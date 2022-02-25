شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم فرض عقوبات على «بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الولايات المتحدة الانضمام للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الغزو على أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة، أفادت أيضا بأنه من المتوقع الإعلان عن ذلك قريبا.

وتعد هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، في ضوء عدم يقين كبير بشأن ثروة بوتين ومكان احتفاظه بها.

وكتب وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيتش على تويتر بأن تجميد الأصول لبوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف كان من بين حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي تم اعتمادها في وقت متأخر من يوم أمس الخميس من جانب مجلس الشؤون الخارجية للتكتل. ووفقا لبيان رسمي، ستتخذ المملكة المتحدة خطوة مشابهة بعد فترة وجيزة.