الدفاع الروسية تعلن الدخول الى مدينة ميليتوبول الأوكرانية

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوفسكويه الأوكرانية مساء 25 شباط، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت صباح الخميس 24 شباط الجاري.

