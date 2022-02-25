انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تعلن الدخول الى مدينة ميليتوبول الأوكرانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوفسكويه الأوكرانية مساء 25 شباط، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة".
يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت صباح الخميس 24 شباط الجاري.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت صباح الخميس 24 شباط الجاري.