العثور على جثة مجهولة الهوية شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية موجودة داخل غرفة اسمنتية ضمن متنزه سريع قناة الجيش شمالي بغداد".

واضاف ان "الجثة تعود لرجل يتراوح عمره مابين (٣٠-٣٣) في رأسه أثار اطلاق نار".



واشار المصدر الى ان "خبير الادلة الجنائية اكد ان الجثة متروكة منذ عدة ايام".