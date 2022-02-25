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العثور على جثة مجهولة الهوية شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بعثور قوة امنية على جثة مجهولة الهوية موجودة داخل غرفة اسمنتية ضمن متنزه سريع قناة الجيش شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية موجودة داخل غرفة اسمنتية ضمن متنزه سريع قناة الجيش شمالي بغداد".

واضاف ان "الجثة تعود لرجل يتراوح عمره مابين (٣٠-٣٣) في رأسه أثار اطلاق نار".


واشار المصدر الى ان "خبير الادلة الجنائية اكد ان الجثة متروكة منذ عدة ايام".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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