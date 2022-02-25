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لعبة فيديو.. وكالة الأنباء الفرنسية تكشف حقيقة إسقاط مقاتلات روسية في أوكرانيا

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من مختلف دول العالم مقطاع فيديو ادعى ناشروها أنها تصور إسقاط القوات الأوكرانية مقاتلات روسية، فيما هي مجتزأة من لعبة فيديو.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن تلك المشاهد "مقتطفة من لعبة فيديو".

وأظهرت الفيديوهات المتداولة ما يبدو أنها طائرات في الجو تتصدى لها دفاعات جوية، وقال ناشروها في التعليقات المرافقة إنها "لحظة إسقاط طائرة عسكرية روسية".

وقامت الوكالة الفرنسية بنشر العديد من مقاطع الفيديو، مؤكدة أنها لا علاقة لها لا من قريب ومن بعيد بالطائرات الروسية.

تزامن ذلك مع إعلان روسيا تحطم إحدى طائراتها الحربية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم الخميس، وإنقاذ طاقمها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كذّبت وزارة الدفاع الروسية إعلان الجيش الأوكراني عن تدميره عدداً من الطائرات والدبابات الروسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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