الشارقة - اميمة ياسر -

قال أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، إن تهديد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي روسيا بالأسلحة النووية، "مرفوض على الإطلاق".

وصرح كليموف، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، بأن "السياسة التي تم اتباعها من قبله زيلينسكي قضت بشكل نهائي على الاقتصاد الأوكراني، وأطلقت عسكرة غير مسبوقة في أوكرانيا. ووصلت إلى درجة أنه بدأ يهدد روسيا بالأسلحة النووية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، كان هو الذي وضع نقطة النهاية، ودمر كل الفرص لمواصلة محادثات مينسك بتصريحاته وأفعاله".

وأضاف: "في عهد زيلينسكي بدأت عملية عسكرية أخرى تحمل طبيعة انتقامية ضد سكان دونباس، مما أدى إلى عواقب وخيمة. الفريق الذي يحيط به يتكون من أشخاص مثله، أو من عملاء لقوى خارجية، وخاصة القوات الأمريكية".

وتابع رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي أن زيلينسكي "وصل بطريق الخطأ إلى رأس القيادة الأوكرانية وأصبح بيدقاً في أيدي الجماعات الداخلية المعادية للروس والمسئولين عن أعماله في الخارج، ومؤخراً كان في حالة تبعية كاملة واتبع تعليماتهم بصرامة".

وكان زيلينسكي قد صرح، خلال مؤتمر ميونيخ مؤخراً، بأن كييف قد تعيد التفاوض حول التزاماتها بموجب مذكرة بودابست، التي تخلت بموجبها عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية روسية وبولندية.