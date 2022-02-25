الأزمة الروسية الأوكرانية.. أوروبا تُدرج بوتين ووزير خارجيته على قائمة العقوبات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، موافقته على إدارج كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، على قائمة العقوبات، بعد الهجوم على أوكرانيا.

وصرح مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن التكتل الأوروبي وافق على إدراج بوتين ولافروف على قائمته للأفراد الخاضعين للعقوبات وذلك بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل عقوباته على روسيا، قال بوريل: "دعوني أعلن أن زعماء العالم الوحيدين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي هم الأسد من سوريا ولوكاشينكو من بيلاروسيا والآن بوتين من روسيا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، على تجميد أصول الرئيس الروسي، ووزير خارجيته في دول التكتل، بحسب ما أفادت مصادر أوروبية لوكالة "فرانس برس".

وطُرح الإجراء خلال قمة أوربية استثنائية الخميس في بروكسل وأضيفت الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعَلها وزراء الخارجية على ما أوضحت المصادر نفسها.

وأبدت ألمانيا وإيطاليا تحفظات خلال القمة على هذا الاقتراح الذي دعمه عدد كبير من القادة الأوروبيين، وفقاً لمسئولان.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العقوبات الأوروبية ستستهدف "أكبر القادة" الروس على خلفية الهجوم على أوكرانيا.

من جانبه، دعا وزير المالية الألماني إلى تشديد العقوبات على روسيا، مضيفا أن العقوبات يجب أن تطال بوتين ولافروف.