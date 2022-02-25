بعد غزو روسيا لأوكرانيا.. تقارير: رومان أبراموفيتش يستعد لبيع نادي تشيلسي الإنجليزي.. وعضو البرلمان البريطاني يطالب بمصادرة أموال الملياردير الروسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية بريطانية مقربة من نادي تشيلسي، عن تطورات بشأن إمكانية بيع النادي الإنجليزي الذي يمتلكه رجل الأعمال والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وذلك على خلفية الحرب التي نشبت مؤخراً بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن عدداً من الأشخاص المطلعون على الأمر في تشيلسي، أكدوا إن أعضاء نادي تشيلسي في حالة تأهب قصوى بسبب بيع محتمل للنادي الإنجليزي من قبل الملياردير رومان أبراموفيتش؛ بعد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن هناك بعض المستثمرين أصحاب الأسهم الكبيرة في نادي تشيلسي يدرسون قطع علاقتهم مع النادي وسحب الاستثمار من بينهم بعض المستثمرين من الولايات المتحدة، على إثر الخلاف مع روسيا التي ينتمي لها رومان أبراموفيتش.

وقالت وسائل إعلامية إن كريس براينت، عضو البرلمان البريطاني، طلب من المملكة المتحدة مصادرة أصول مالك نادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش، بعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية الخميس.

وأشار براينت إلى أنه في عام 2019، تم توجيه الاتهام لمالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش، من قبل وزارة الداخلية، بأن له صلات بالدولة الروسية، بالإضافة إلى أنشطة وممارسات فاسدة.

واقترح عضو البرلمان البريطاني على المملكة المتحدة مصادرة أصوله وحظره من امتلاك نادي تشيلسي.

يشار إلى أن شركة "هاربر كولينز" للنشر، وهي واحدة من أكبر شركات النشر في العالم، نشرت كتاباً للصحفية الأمريكية كاثرين بيلتون بعنوان "رجال بوتين" العام الماضي، حيث تضمن مزاعم جاءت على لسان ملياردير روسي آخر يُدعى سيرجي بوجاتشيف أشار خلالها إلى أن مواطنه الملياردير رومان أبراموفيتش اشترى نادي تشيلسي عام 2003 بأوامر وتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.