شكرا لقرائتكم خبر عن رشا فايز كليب نائبة التنسيقية: لن نسمح بأى تخاذل يؤدى لتعطيل مصالح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بناء على الطلب المقدم منها إلى اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بشأن عدم التزام سائقى سيارات الأجرة خط بلقطر أبو حمص بخط السير المقررة، قام رئيس مجلس مدينة أبوحمص بالمرور على الموقف العمومى بالمدينة ومتابعة انتظام العمل وتم التنبيه على السائقين بالالتزام بخط السير والانضباط فى العمل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضافت النائبة رشا كليب أن هذا الملف من أولوياتها ولن نسمح بأى تخاذل يؤدى إلى تعطيل أعمال ومصالح المواطنين.

وكانت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت من قبل بطلب إلى اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بشأن عدم التزام سائقى سيارات الأجرة خط بلقطر أبو حمص بخط السير المقررة، وذلك بناء على شكاوى متعددة من أهالى قرى بطورس وبلقطر وتوابعها، مضيفة أن سائقى سيارات الأجرة يقومون بتحميل الركاب على خطوط أخرى أقصر فى المسافة وهو ما ترتب عليه تعطيل مصالحهم سواء قضاء احتياجاتهم أو الذهاب لوظائفهم أو امتحانات الطلاب.

وطالبت النائبة رشا فايز كليب باتخاذ اللازم نحو حل شكوى المواطنين من أهالى قرى بلقطر، بطورس، وتشديد الرقابة والمتابعة على المواقف بمركز أبو حمص.

وقالت النائبة رشا فايز كليب: "لن نسمح بأى تخاذل أو مخالفات، خاصةً إذا ترتب عليها تعطيل لأهالينا وطلابنا وموظفينا عن أداء أعمالهم وتعطيل مصالحهم، لذا وبناءً على الشكوى المقدمة من أهالى قرية بلقطر وتوابعها وبطورس وتوابعها من عدم التزام السائقين بخطوط السير، تم توجيه شكواهم للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والذى وجه مدير المواقف للتفتيش على الخطوط وتوقيع عقاب على المخالفين والمتخاذلين لضبط العمل".

وتابعت: "أرجو من جميع السائقين الالتزام بخطوط السير المقررة أداءً لدورهم الواجب المنوط بهم، وحفاظًا على مصالح وأعمال المواطنين".